Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 29 gennaio

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

VARIAZIONE GARE

Girone A

Meda - Accademia Inveruno

(Si giocherà il 12 febbraio alle ore 14:30)

Meda - Morazzone

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 14:30)

Girone C

Fiorente 1946 Colognola - Casazza

(Si giocherà il 5 febbraio alle ore 15:30)

Girone E

Senna Gloria - Landriano

(Si giocherà l’8 febbraio alle ore 20:30)

Cinisello - Città di Segrate

(Si giocherà il 5 febbraio alle ore 15:30)

Scannabuese - Circolo Giovanile Bresso

(Si giocherà l’11 febbraio alle ore 14:30)

Casalpusterlengo - Senna Gloria

(Si giocherà il 12 febbraio alle ore 14:30)

Girone F

Robbio Libertas - Vighignolo

(Si giocherà il 5 febbraio alle ore 14:30)

Accademia Calcio Vittuone - Frog Milano

(Si giocherà il 12 febbraio alle ore 16:30)

Accademia Calcio Vittuone - Barona Sporting

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 16:30)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Dagli atti ufficiali risulta che la gara del 29/1/2023 tra Frog Milano e Barona Sporting 1971 è stata sospesa, in via definitiva, al 27 minuto del 2 tempo a causa di un infortunio occorso al direttore di gara.

P.Q.S. DELIBERA

a) di disporre, ai sensi dell'art.33 del regolamento della L.N.D.,la prosecuzione della gara demandandone l'organizzazione ai competenti Organi del C.R.L.

AMMENDE (gare del 29/1/2023)

50€ LENTATESE: “Per aver riportato in distinta erroneamente il nome del calciatore Galbiati Riccardo Alessandro”.

SANZIONI (gare del 29/1/2023)

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 15/2/2023 a: Emanuele Pagani (Cividatese), Stefano D’Ulivo (Esperia Lomazzo Calcio) e Simone Martinelli (Juventina Covo).

Squalifica fino al 15/2/2023 a: Marco Bettinelli (Castelleone), Marco Belometti (Cividatese), Simone Broccanello (Universal Solaro), Giuseppe Pravettoni (Rozzano).

Squalifica fino al 1/3/2023 a: Ivan Pesenti (allenatore Fiorente 1946 Colognola): “A fine gara teneva comportamento provocatorio e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario”.

1 giornata per V infrazione a: Michele Jacopetti (San Lazzaro)

GIOCATORI ESPULSI

Squalifica fino al 1/3/2023 a: Riccardo Funghi (Tribiano).

Squalifica per tre gare effettive a: Luca Metastasio: “Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

Squalifica per due gare effettive a: Alessandro Iacuaniello (Assago), Simone Zanellati (Robbio Libertas).

Squalifica per una gara effettiva a: Martino Capelli (Baranzatese), Lorenzo Rossi (Base 96 Seveso), Andrea Ardini (Castelleone), Jacopo Loew (Cinisello), Nicolò Bazzano (Città di Vigevano), Edoardo Ortuani (Landriano), Francesco De Grandi (Rhodense), Andrea Pini (San Lazzaro), Christian Trovo (Torre De Roveri Calcio), Alessandro Locatelli (Base 96 Seveso), Tommaso Grassi (Castelleone), Davide Meneghel (Cinisello), Pietro Bonacquisti (Cividatese), Marcello Riolo (Esperia Lomazzo Calcio), Mattia Brugali (Fiorente 1946 Colognola), Mattia Santobuono (La Spezia), Riccardo Galbiati (Lentatese), Massimiliano Ganda (San Lazzaro), Marco Sestito (Sedriano), Ivan Baglio (Universal Solaro).

GIOCATORI NON ESPULSI

Squalifica per due gare effettive a: Ahmed Bahamd (Torre De Roveri Calcio)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione a: Riccardo Prada (Accademia Calcio Vittuone), Andrea Besati (Aurora CMC Uboldese), Flavio Zaffaroni (Cinisello), Nicolas Metti (Esperia Lomazzo Calcio), Simone Abate (Landriano), Andrea Penna (Robbio Libertas), Loris Toscani (Senna Gloria), Luca Zarini (Valle Olona), Pietro Caccia (Amici dello Sport), Iacuaniello Alessandro (Assago), Edoardo Carraro (Base 96 Seveso), Goffredo Visani (Città di Segrate), Francesco Modde (Ispra Calcio), Eric Sosna (Robbio Libertas), Manuel Pedretti (Settalese), Gabriele Rodigari (Torre De Roveri Calcio), Costantino De Marco (Viscontea Pavese).