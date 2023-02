Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 19 febbraio

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

VARIAZIONE GARE

Girone A

Meda - Morazzone

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 14:30)

Meda - Solese

(Si giocherà l’11 marzo alle ore 15:30)

GIRONE E

Cinisello - Landriano

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 16)

Circolo Giovanile Bresso - Union Calcio Basso Pavese

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 17:30 presso il campo comunale di Cormano)

GIRONE F

Accademia Calcio Vittuone - Barona Sporting

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 16:30)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € all’Accademia Inveruno (per serratura della porta dello spogliatoio arbitrale non regolarmente funzionante);

150€ all’Accademia Inveruno (per ripetuti insulti e offese all'arbitro a fine gara);

150€ al Vistarino (durante tutta la gara propri sostenitori offendevano la signora assistente ufficiale).

SANZIONI

Squalifica fino al 1/3/2026 a: Zacchillo Gabriele (allenatore Settalese).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive a: Grossi Cristiana (Casalpusterlengo) “Per aver colpito con uno schiaffo un avversario”.

Squalifica per due gare effettive a: Piccinni Mateo (Fiorente 1946 Colognola), De Rosa Lorenzo (Paullese), Kenne Guilem Piquer (Città di Vigevano), Cefali Andrea (Olimpic Trezzanese), Sosna Eric (Robbio Libertas).

Squalifica per una gara effettiva a: Zedda Michael (Juventina Covo), De Lucia Andrea Ottavio (Sedriano), Redigolo Riccardo (Viscontea Pavese), Casini Tommaso (Barona Sporting), Garri Giovanni (Esperia Lomazzo), Cuccu Luca (Robbio Libertas).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Erba Simone (Almè).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Verga Icaro (Acos Treviglio), Ardini Andrea (Castelleone), Landi Riccardo (Casalpusterlengo), Migheli Alessio (Città di Vigevano), Fattizzo Luigi (Esperia Lomazzo), Dardha Nicola (Ispra Calcio), Meroni Tommaso (Lentatese), Cristarella Emanuele (Paullese), De Angelis Paolo Victor (Rozzano Calcio), Battaglia Lorenzo (Vighignolo), Lanzarini Andrea Achille (Lentatese), Giovanetti Andrea (Romanengo), Radaelli Dario (Senna Gloria), Baldini Gian Luca (Vistarino).