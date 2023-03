Promozione A: la classifica marcatori dopo la 21ª giornata

Sfida a tre, di cui due compagni di squadre, per il titolo di capocannoniere del girone A di Promozione. Con un gol a testa segnato nell’ultimo turno, Manuel Brighenti e Gioele Cazzaniga hanno raggiunto Davide Marinoni in vetta alla classifica marcatori del girone A di Promozione a quota 14 gol Più distanti, e unici inseguitori in doppia cifra, ci sono Luca Ruggeri ed Entoni Guarda con 11 reti.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 26 febbraio:

14 reti: Marinoni Davide (Base 96 Seveso), Cazzaniga Gioele (Base 96 Seveso), Brighenti Manuel (Saronno);

11 reti: Ruggeri Luca (Baranzatese), Guarda Entoni (Aurora Cmc Uboldese);

9 reti: Oldrini Nicolò (Ispra Calcio), Drago Mirko (Saronno), Avinci Gabriel (Amici dello Sport);

7 reti: Villa Andrea (Mariano Calcio), Ghizzi Mattia (Morazzone), Romeo Davide (Saronno), Romeo Eduardo (Esperia Lomazzo Calcio).