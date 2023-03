Promozione A: la classifica marcatori dopo la 22ª giornata

Entrambi in gol nell’ultimo turno contro l’Aurora CMC Uboldese, i due attaccanti del Base 96 Seveso, Marinoni e Cazzaniga, hanno raggiunto quota 15 reti nella classifica marcatori del girone A di Promozione staccando Manuel Brighenti del Saronno fermo a 14. Vanno in doppia cifra, invece, Nicolò Oldrini dell’Ispra Calcio e Mirko Drago del Saronno. Entra in classifica a quota 8 centri, infine, Enea Zani del Valle Olona autore di una doppietta nella vittoria contro la Besnatese.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 5 marzo:

15 reti: Marinoni Davide (Base 96 Seveso), Cazzaniga Gioele (Base 96 Seveso);

14 reti: Brighenti Manuel (Saronno);

11 reti: Ruggeri Luca (Baranzatese), Guarda Entoni (Aurora Cmc Uboldese);

10 reti: Oldrini Nicolò (Ispra Calcio), Drago Mirko (Saronno);

9 reti: Avinci Gabriel (Amici dello Sport);

8 reti: Zani Enea (Valle Olona);

7 reti: Villa Andrea (Mariano Calcio), Ghizzi Mattia (Morazzone), Romeo Davide (Saronno), Romeo Eduardo (Esperia Lomazzo Calcio).