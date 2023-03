Promozione Girone A: i risultati di domenica 12 marzo

Con un un gol al 94’ realizzato da Maugeri, il Saronno vince una sfida infinita contro il Valle Olona che cede con onore in casa della capolista con il punteggio di 4 a 3. Distante nove lunghezze insegue il Base 96 Seveso vittorioso 3 a 0 sull’Accademia Inveruno. Al terzo posto si conferma il Meda che nell’anticipo del sabato ha battuto la Solese per 2 a 0. A chiudere la zona play off la Baranzatese fermata sul due pari dalla Lentatese. Stesso punteggio tra Mariano Calcio ed Esperia Lomazzo, pareggio con un gol per parte tra Universal Solaro e Ispra Calcio, mentre tra Besnatese e Aurora CMC Uboldese finisce a reti inviolate. Vittoria fondamentale, infine, per l’Amici dello Sport che supera il Morazzone ed esce dalla zona play out.

I risultati e i marcatori della giornata:

Meda - Solese 2-0 (giocata sabato 11 marzo)

(15’ Ponti, 87’ Mazzini)

Amici dello Sport - Morazzone 2-0

(80’ Trevisan, 94’ Caccia)

Base 96 Seveso - Accademia Inveruno 3-0

(35’ Marinoni, 67’ Carraro, 89’ Marinaci)

Besnatese - Aurora CMC Uboldese 0-0

Saronno - Valle Olona 4-3

(35’ Bello, 50’ e 65’ Brighenti, 94’ Maugeri - 15’ Cannizzaro, 43’ Zani, 60’ Balconi)

Lentatese - Baranzatese 2-2

(2’ Saccullo, 60’ Galbiati - 33’ Rasini, 44’ Calì)

Mariano Calcio - Esperia Lomazzo 2-2

(54’ Aranzulla, 79’ Diaoulla - 84’ Cassina, 96’ Schiavano)

Universal Solaro - Ispra Calcio 1-1

(24’ De Carlo - 73’ Coulibaly)