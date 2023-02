Promozione Girone A: i risultati di domenica 19 febbraio

Il Saronno vince in trasferta in casa della Baranzatese, vola a quota 49 punti e complice la sconfitta del Base Seveso contro il Valle Olona va in fuga a più 8 punti. Sconfitta anche per il Meda contro l’Esperia Lomazzo che raggiunge la zona play off superando l’Universal Solaro fermato dal Morazzone sullo 0 a 0. In zona salvezza l’Aurora CMC Uboldese cala la manita nello scontro diretto contro l’Amici dello Sport, il Mariano strappa un punto importante contro la Besnatese, mentre l’Ispra Calcia supera la Solese e si allontana dalla zona calda.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Lentatese 0-1

(91’ Lanzarini)

Aurora CMC Uboldese - Amici dello Sport 5-0

(3’, 8’ e 64’ Niesi, 18’ Guarda, 68’ Alberti)

Baranzatese - Saronno 1-2

(30’ Ruggeri - 4’ Malaspina, 19’ Brighenti)

Besnatese - Mariano Calcio 2-2

(49’ Cardani, 65’ Sala - 20’ Castria, 89’ Miccoli)

Esperia Lomazzo - Meda 2-1

(40’ Metti, 90’ Brittanni - 38’ Schiavo)

Morazzone - Universal Solaro 0-0

Solese - Ispra Calcio 1-3

(4’ pt Quinci - 31’, 70’ e 82’ Verde)

Valle Olona - Base 96 Seveso 1-0

(60’ Bogni)