Promozione Girone A: i risultati di domenica 26 febbraio

Tutto invariato nel girone A di Promozione dopo la 21ª giornata del campionato. Il Saronno supera 2 a 1 a Solese e rimane in vetta a più 12 sul Base 96 Seveso vittorioso 4 a 0 contro la Besnatese. Al terzo posto il Meda che ha vinto 2 a 0 contro il Morazzone, quarto posto per il Valle Olona che in trasferta ha conquistato i tre punti contro l’Ispra Calcio. A chiudere la zona play off l’Esperia Lomazzo vincente contro la Lentatese con un gol al 90’ minuto. In zona retrocessione vittoria importante dell’Aurora Uboldese contro il Mariano Calcio, mentre tra Amici dello Sport e Accademia Inveruno finisce uno pari. A chiudere la giornata il pareggio a reti inviolate tra Universal Solaro e Baranzatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Amici dello Sport - Accademia Inveruno 1-1

(Di Dio - Martella)

Base 96 Seveso - Besnatese 4-0

(Cesena, Carlone, De Petri, Cazzaniga)

Saronno - Solese 2-1

(3’ Brighenti, 11’ Bello - 86’ Baioni)

Ispra Calcio - Valle Olona 0-2

(5’ Zani, 40’ Cannizzaro)

Lentatese - Esperia Lomazzo 1-2

(23’ Malacarne - 16’ Romeo, 90 Butti)

Mariano Calcio - Aurora Cmc Uboldese 1-2

(3’ Miccoli - 41’ Ferraro, 80’ Guarda)

Meda - Morazzone 2-0

(77’ Orellana Cruz, 80’ Di Maio)

Universal Solaro - Baranzatese 0-0