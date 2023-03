Promozione Girone A: i risultati di domenica 5 marzo

La capolista Saronno esce sconfitta a sorpresa dalla sfida contro l’Ispra Calcio, ma rimane al comando del girone A di Promozione a più 9 sul Base 96 Seveso vittorioso 2 a 0 sull’Aurora CMC Uboldese. Il Valle Olona si aggiudica la sfida contro la Besnatese e sale al terzo posto superando il Meda sconfitta di misura dalla Baranzatese. Punti fondamentali in chiave salvezza per l’Accademia Inveruno che batte il Mariano Calcio superato anche dall’Amici dello Sport vittoriosa sul campo dell’Esperia Lomazzo. Respira la Lentatese grazie alla vittoria conquista in trasferta contro il Morazzone, mentre la Solese supera con il minimo scarto l’Universal Solaro e continua a lottare per la salvezza.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Mariano Calcio 3-2

(8’ Martella, 81’ e 92’ Pisoni - 5’ Cannataro, 36’ Villa)

Aurora CMC Uboldese - Base 96 Seveso 0-2

(25’ Cazzaniga, 66’ Marinoni)

Baranzatese - Meda 1-0

(46’ Capelli)

Esperia Lomazzo - Amici dello Sport 0-1

(29’ Berton)

Ispra Calcio - Saronno 3-2

(6’ Oldrini, 62’’ Dardha, 72’ Furiga - 60’ Drago, 97’ Bello)

Morazzone - Lentatese 1-2

(85’ Giordano - 30’ rig. Galbiati, 79’ rig. Saccullo)

Solese - Universal Solaro 1-0

(67’ Rana)

Valle Olona - Besnatese 3-1

(2’ e 72’ Zani, 66’ Cannizzaro - 16’ rig. Leontini)