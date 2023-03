Promozione Girone A: i risultati di domenica 19 marzo

Posizioni invariate nel girone A di Promozione con il Saronno che vince 3 a 1 contro l’Universal Solaro e mantiene il vantaggio di nove punti sul Base 96 Seveso vittorioso in trasferta sul campo dell’Esperia Lomazzo. Consolida il terzo posto il Meda che supera l’Ispra calando un poker senza storia, mentre al quarto posto si piazza la Baranzatese che supera con il minimo sforzo l’Amici dello Sport e scavalca il Valle Olona sconfitta in casa dall’Aurora CMC Uboldese. In zona play out vittorie importanti dell’Accademia Inveruno sulla Besnatese e del Mariano Calcio sul campo del Morazzone. Termina a reti inviolate, infine, la sfida tra Solese e Lentatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Besnatese 1-0

(77’ Venegoni)

Baranzatese - Amici dello Sport 1-0

(6 Ruggeri)

Esperia Lomazzo - Base 96 Seveso 1-2

(82’ Cassina - 56’ Severino, 61’ Carraro)

Saronno - Universal Solaro 3-1

(20 e 34’ Drago, 52’ Brighenti - 6’ Giglio)

Ispra Calcio - Meda 0-4

(3’ e 50’ Schinetti, 63’ Mazzini, 78’ Martino)

Morazzone - Mariano Calcio 0-3

(32’ Valtulini, 73’ Manara, 83’ Villa)

Solese - Lentatese 0-0

Valle Olona - Aurora CMC Uboldese 2-3

(15’ e 46’ Cannizzaro - 9’ Dell’Aera, 50’ Belli, 83’ Rossi)