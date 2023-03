Promozione Girone A: i risultati di domenica 26 marzo

Con un gol segnato nel primo tempo e al termine di una gara combattuta, il Meda batte la capolista Saronno e consolida il terzo. I bianconeri mettono ora nel mirino la seconda posizione, distante due soli punti, occupata dal Base 96 Seveso fermata in parità dal Morazzone. Un pareggio che lascia molti rimpianti per non aver rosicchiato altri due punti sul Saronno sempre in testa a più 8. In zona play off solo un punto anche per il Valle Olona che pareggia in rimonta contro l’Universal Solaro, mentre la Baranzatese torna sconfitta dalla trasferta contro il Mariano Calcio. Bene l’Esperia Lomazzo vittoriosa sul campo della Besnatese e la Lentatese che rifila tre reti all’Ispra Calcio. Punti importanti per l’amici dello Sport che supera 2 a 0 la Solese e allunga in classifica sull’Accademia Inveruno fermata sull’uno pari dall’Aurora CMC Uboldese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Amici dello Sport - Solese 2-0

(50’ Ornaghi, 60’ Avinci)

Aurora CMC Uboldese - Accademia Inveruno 1-1

(37’ Besati - 69’ Crivelli)

Base 96 Seveso - Morazzone 1-1

(77’ Cesana - 79’ Ghizzi)

Besnatese - Esperia Lomazzo 0-1

(75’ Schiavano)

Lentatese - Ispra Calcio 3-0

(13’ Orsi, 16’ e 52’ Lanzarini)

Mariano Calcio - Baranzatese 3-2

(31’ Mariani, 32’ Cannataro, 43’ Miccoli - 48’ Perani, 76’ Smaku)

Meda - Saronno 1-0

(39’ Schinetti)

Universal Solaro - Valle Olona 1-1

(61’ Greco - 87’ Vecchio)