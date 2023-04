Promozione Girone A: i risultati di domenica 2 aprile

Con il minimo scarto, il Saronno supera la Lentatese e si avvicina sempre di più alla vittoria del campionato. A quattro giornate dal termine della stagione sono 8 i punti di vantaggio sul Base 96 Seveso vittorioso contro la Baranzatese grazie ai gol dei suoi bomber Marinoni e Cazzaniga. Al terzo posto insegue il Meda che ha superato in trasferta l’Universal Solaro. Più distante, invece, il Valle Olona che consolida il quarto posto grazie alla vittoria contro l’Accademia Inveruno. Parità con un gol per parte nelle sfide tra Esperia Lomazzo-Aurora CMC Uboldese e Ispra Calcio-Amici dello Sport. Punti preziosi in chiare salvezza per il Mariano Calcio che liquida la Solese con un netto 4 a 0. Poker anche del Morazzone nello scontro diretto contro la Besnatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Baranzatese - Base 96 Seveso 0-2

(Marinoni, Cazzaniga)

Esperia Lomazzo - Aurora CMC Uboldese 1-1

(Romeo, Niesi)

Saronno - Lentatese 1-0

Ispra Calcio - Amici dello Sport 1-1

(Verde - Berton)

Morazzone - Besnatese 4-1

(3 Ghizzi, Vezzoli - Manuzzato)

Solese - Mariano Calcio 0-4

(2 Miccoli, Villa, Castria)

Universal Solaro - Meda 0-2

(Mazzini, Orellana Cruz)

Valle Olona - Accademia Inveruno 1-0

(Balconi)