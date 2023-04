Promozione Girone A: i risultati di domenica 16 aprile

Il Saronno vince in trasferta per 4 a 1 sul campo dell’Amici dello Sport e consolida il primo posto in classifica a 8 punti di vantaggio quando mancano mancano soltanto tre giornate. Lotta ancore aperta per la seconda posizione tra Base 96 Seveso e Meda entrambe vincenti rispettivamente contro Solese e Valle Olona raggiunta in classifica dall’Esperia Lomazzo vittoriosa contro l’Accademia Inveruno. Punti preziosi per l’Aurora CMC Uboldese che batte il Morazzone nello scontro diretto per la lotta salvezza. Scatto in avanti della Besnatese che supera con il minimo scarto la Baranzatese, vittoria per 2 a 0 dell’Universal Solaro in trasferta contro la Lentatese, mentre tra Mariano Calcio e Ispra Calcio finisce con due gol per parte.

I risultati e i marcatori della giornata:

Meda - Valle Olona 3-2

(Orellana Cruz, Filomena, Michi - Clerici, Zani)

Accademia Inveruno - Esperia Lomazzo 1-2

(Greco - Ronzoni, Quitadamo)

Amici dello Sport - Saronno 1-4

(Avinci - 2 Drago, Pelucchi, Maugeri)

Aurora CMC Uboldese - Morazzone 2-0

(Maiorano, Guarda)

Base 96 Seveso - Solese 3-0

(Marinoni, Cesana, Marinaci)

Besnatese - Baranzatese 1-0

(Leontini)

Lentatese - Universal Solaro 0-2

(2 Magro)

Mariano Calcio - Ispra Calcio 2-2

(Miccoli, Valtulina - Oldrini, Gomez Gonzalez)