Promozione Girone A: i risultati di domenica 23 aprile

Con la vittoria in rimonta sul campo del Mariano Calcio, il Saronno è ufficialmente campione del girone A di Promozione. Entrambe sconfitte le principali rivali: il Meda è stato sconfitto dalla Lentatese, mentre il Base 96 Seveso è stato superato dall’Ispra Calcio. Tutto ancora aperto in zona play off con l’Universal Solaro che vince per 3 a 1 sull’Amici dello Sport e recupera punti sulla Baranzatese fermata sullo 0 a 0 dall’Aurora CMC Uboldese. Stesso punteggio nello scontro diretto per il quinto posto tra Valle Olona ed Esperia Lomazzo. Un gol per parte tra Morazzone e Accademia Inveruno, conquista punti importanti in chiave salvezza la Besnatese che vince senza problemi contro la Solese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Meda - Lentatese 1-2 (giocata venerdì 7 aprile)

(Ponti - 2 Lanzarini)

Baranzatese - Aurora CMC Uboldese 0-0

Saronno - Mariano Calcio 2-1

(50’ Sasso, 62’ Zannelli - 11’ Valtulina)

Ispra Calcio - Base 96 Seveso 2-1

(26’ Bortoli, 94’ Gomez Gonzalez - 72’ Marinoni)

Morazzone - Accademia Inveruno 1-1

(20’ Marchiella - 71’ Ferrando)

Solese - Besnatese 1-5

(57’ Ceresi - 19’ Leontini, 25’ e 75’ Cardani, 41’ Asprella, 92’ Marinuzzi)

Universal Solaro - Amici dello Sport 3-1

(7’ Marquez, 65’ Magro, 93’ D’Urso - 75’ Trevisan)

Valle Olona - Esperia Lomazzo Calcio 0-0