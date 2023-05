Promozione Girone A: i risultati di domenica 30 aprile

Il Base 96 Seveso riesce a fermare i campioni in carica del Saronno sul punteggio di uno pari, ma viene raggiunto in classifica dal Meda che batte non senza fatica l’Amici dello Sport. In zona play off vittoria importante del Valle Olona che vince una sfida pirotecnica contro la Lentatese. Bene anche la Baranzatese che supera in trasferta per 3 a 0 l’Accademia Inveruno e raggiunge in classifica l’Esperia Lomazzo sconfitta in casa dal Morazzone. In zona play out conquista punti preziosi l’Aurora CMC Uboldese che vince contro la Solese e si porta a un solo punto dall’Ispra Calcio sconfitto dalla Besnatese. Salvezza conquistata, infine, per il Mariano Calcio grazie alla vittoria sull’Universal Solaro.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Baranzatese 0-3

(Ruggeri, Dell’Anna, Rasini)

Amici dello Sport - Meda 2-3

(Rimoldi, Autogol - Molteni, Ponti, Schinetti)

Aurora CMC Uboldese - Solese 2-1

(Guarda, Aloe - Bajoni)

Base 96 Seveso - Saronno 1-1

(Cazzaniga - Torriani)

Besnatese - Ispra Calcio 3-0

(Puricelli, Cesaro, Manuzzato)

Esperia Lomazzo Calcio - Morazzone 0-2

(Ghizzi, Italiano)

Mariano Calcio - Universal Solaro 1-0

(Valtulina)

Valle Olona - Lentatese 4-3

(Zani, Balconi, Clerici, Propato - Leone, Coppola, Ingribelli)