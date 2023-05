Promozione Girone A: i risultati della 34ª giornata

Nell’ultima giornata di campionato i già campioni del Saronno non fanno sconti e superano la Besnatese con un netto poker firmato da Drago e dalla tripletta di Maugeri. Sul secondo gradino del podio si classifica il Meda che vince per 5 a 2 contro il Mariano staccando al terzo posto il Base 96 Seveso fermato sullo zero a zero dall’Universal Solaro. Saranno Meda e Base 96 Seveso a giocarsi la finale play off in virtù della forbice di 10 punti di vantaggio sul Valle Olona che sconfitto dal Morazzone, ha chiuso in quarta posizione mancando però il treno dei play off. Vittoria amara contro l’Esperia Lomazzo per la Baranzatese che si ferma al quinto posto in campionato. L’Amici dello Sport supera in trasferta la Lentatese evitando così i play out. Dovrà ancora sudare per conquistare la salvezza, invece, l’Accademia Inveruno fermata sull’uno pari dalla Solese. Stesso punteggio e stessa sorte per Ispra Calcio e Aurora CMC Uboldese annullatesi a vicenda.

I risultati e i marcatori della giornata:

Baranzatese - Esperia Lomazzo 2-0

(Ruggeri, Dell’Anna)

Ispra Calcio - Aurora CMC Uboldese 1-1

(Coulibaly - Guarda)

Lentatese - Amici dello Sport 1-2

(Malacarne - Macchi, Avinci)

Meda - Mariano Calcio 5-2

(Martino, Orellana Cruz, Mazzini, Di Maio, Torrente - 2 Valtulina)

Morazzone - Valle Olona 2-1

(Zanchin, Ruzza - Cannizzaro)

Solese - Accademia Inveruno 1-1

(Dervishay - Petruzzellis)

Universal Solaro - Base 96 Seveso 0-0

Saronno - Besnatese 4-0

(3 Maugeri, Drago)