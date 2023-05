Promozione Girone A: i risultati dei play out

Finiscono con due vittorie esterne, entrambe per 2 a 0, le gare d’andata dei play out del girone A di Promozione. L’Ispra Calcio e l’Aurora CMC Uboldese, infatti, hanno superato hanno vinto in trasferta rispettivamente contro Accademia Inveruno e Morazzone. Domenica 21 maggio le gare di ritorno decisive per la permanenza in categoria.

Di seguito i risultati e i marcatori delle partite:

PLAY OUT

Accademia Inveruno - Ispra Calcio 0-2

(32’ Oldrini, 83’ Coulibaly)

Morazzone - Aurora CMC Uboldese 0-2

(2 Guarda)