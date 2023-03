Promozione C: la classifica marcatori dopo la 23ª giornata

Un gol dal sapore amaro per Roberto Pellegris che ha consolidato la vetta della classifica marcatori del girone C di Promozione salendo a quota 20 reti, ma non è riuscito a evitare la sconfitta del suo Casazza contro il San Paolo D’Argon. Da segnalare l’arrivo in doppia cifra di Andrea Mangini della Fiorente Colognola a segno con una doppietta nella vittoria casalinga sull’Azzano. Entra in classifica con sette reti, infine, Marco Vavassori della Torre De Roveri.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 12 marzo:

20 reti: Pellegris Roberto (Casazza);

13 reti: Rinaldi Stefano (Cividatese);

12 reti: Morelli Michele (Azzano);

11 reti: Cortinovis Matteo (Falco), Lizzola Lorenzo (Gavarnese), Ratti Roberto (Olimpic Trezzanese), Mascolo Daniele (Juventina Covo);

10 reti: Bentoglio Michele (Torre De Roveri Calcio), Epis Iacopo (San Paolo D’Argon Calcio), Mangini Andrea (Fiorente 1946 Colognola);

9 reti: Verderio Andrea (Basiano Masate Sporting), Alloni Simone (Colognese), Hojda Simion (Pagazzanese);

7 reti: Bellina Maicol (Torre De Roveri Calcio), Arici Daniele (Fiorente 1946 Colognola), Pasini Andrea (Pagazzanese), Simone Mistri (Gavarnese), Nicolò Pezzotta (Casazza), Marco Vavassori (Torre De Roveri).