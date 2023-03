Promozione C: la classifica marcatori dopo la 24ª giornata

Giornata triste senza esultanze per i bomber del girone C di Promozione. In vetta sempre Roberto Pellegris del Casazza con 20 reti inseguito a distanza da Stefano Rinaldi della Cividatese con 13 gol. Sale in doppia cifra Simone Alloni della Colognese, mentre Danny Longhi fa il suo ingresso in classifica con 7 reti stagionali.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 19 marzo:

20 reti: Pellegris Roberto (Casazza);

13 reti: Rinaldi Stefano (Cividatese);

12 reti: Morelli Michele (Azzano);

11 reti: Cortinovis Matteo (Falco), Lizzola Lorenzo (Gavarnese), Ratti Roberto (Olimpic Trezzanese), Mascolo Daniele (Juventina Covo);

10 reti: Bentoglio Michele (Torre De Roveri Calcio), Epis Iacopo (San Paolo D’Argon Calcio), Mangini Andrea (Fiorente 1946 Colognola), Alloni Simone (Colognese);

9 reti: Verderio Andrea (Basiano Masate Sporting), Hojda Simion (Pagazzanese), Pasini Andrea (Pagazzanese);

7 reti: Bellina Maicol (Torre De Roveri Calcio), Arici Daniele (Fiorente 1946 Colognola), Simone Mistri (Gavarnese), Nicolò Pezzotta (Casazza), Marco Vavassori (Torre De Roveri), Longhi Danny (Colognese).