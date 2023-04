Promozione C: la classifica marcatori dopo la 27ª giornata

A guidare la classifica dei marcatori del girone C di Promozione c’è sempre l’ormai difficilmente raggiungibile Roberto Pellegris che guarda tutti dall’alto con le sue 23 reti stagionali. Al secondo posto con 15 centri c’è Stefano Rinaldi della Cividatese, mentre al in terza posizione c’è Matteo Cortinovis del Falco. Nessuna new entry in classifica.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 16 aprile:

23 reti: Pellegris Roberto (Casazza);

15 reti: Rinaldi Stefano (Cividatese);

13 reti: Cortinovis Matteo (Falco);

12 reti: Morelli Michele (Azzano), Lizzola Lorenzo (Gavarnese), Mascolo Daniele (Juventina Covo), Bentoglio Michele (Torre De Roveri Calcio);

11 reti: Ratti Roberto (Olimpic Trezzanese), Epis Iacopo (San Paolo D’Argon Calcio), Alloni Simone (Colognese), Verderio Andrea (Basiano Masate Sporting);

10 reti: Mangini Andrea (Fiorente 1946 Colognola), Pasini Andrea (Pagazzanese), Hojda Simion (Pagazzanese);

8 reti: Volpi Riccardo (Almè), Guerrini Matteo (Olimpic Trezzanese), Pezzotta Nicolò (Casazza);

7 reti: Bellina Maicol (Torre De Roveri Calcio), Arici Daniele (Fiorente 1946 Colognola), Mistri Simone (Gavarnese), Vavassori Marco (Torre De Roveri), Longhi Danny (Colognese).