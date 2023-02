Promozione Girone C: i risultati di domenica 12 febbraio

La capolista Falco perde di misura davanti al proprio pubblico contro la Cividatese, ma rimane in vetta solitaria complice il pareggio a reti inviolate del Casazza contro l’Azzano. Al quinto posto in zona play off la Colognese vince 2 a 1 contro la Torre De Roveri sorpassata proprio dagli avverarsi di giornata. Cade l’Olimpic Trezzanese in casa dell’Aurora Seriate che in classifica sale a quota 27 punti appaiata alla Pagazzanese vittoriosa sul campo della Gavarnese. In zona salvezza il San Paolo D’Argon batte il fanalino di coda Acos Treviglio e supera la Juventina Covo fermata sul due pari dall’Almè. A chiudere la giornata il pareggio tra Basiano Masate Sporting e Fiorente 1946 Colognola.

I risultati e i marcatori della giornata:

Almè - Juventina Covo 2-2

(Volpi, Aouidat - Autogol, El Hassani)

Aurora Seriate - Olimpic Trezzanese 3-1

(Giozzi, 2 Autogol - Fondi)

Basiano Masate Sporting - Fiorente 1946 Colognola 1-1

Casazza - Azzano 0-0

Falco - Cividatese 0-1

(Pesenti)

Gavarnese - Pagazzanese 0-2

(Pasini, Ciceri)

Acos Treviglio - San Paolo D’Argon 0-1

(Toccagni)

Torre De Roveri - Colognese 1-2

(Vavassori - Alloni, Longhi)