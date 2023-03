Promozione Girone C: i risultati di domenica 5 marzo

Girone C

Promozione Lombardia Girone C

Il Falco è fermato sul 2 a 2 in casa della Colognese e viene raggiunto in cima alla classifica dal Casazza vittorioso sul campo dell’Olimpic Trezzanese. Stabile al terzo posto la Torre De Roveri che liquida 2 a 0 il San Paolo D’Argon. La Cividatese vince lo scontro diretto con l’Azzano e accorcia in classifica a un solo punto di distanza sui rivali di giornata. Con il minimo scarto l’Almè vince e sorpassa la Gavarnese, la Juventina Covo vince 2 a 1 contro la Fiorente Colognola e tiene apertissima la lotta salvezza. Sempre ultima l’Acos Treviglio sconfitta dall’Aurora Seriate, mentre tra Pagazzanese e Basiano Masate Sporting finisce a reti inviolate.

I risultati e i marcatori della giornata:

Almè - Gavarnese 1-0

(Aouidat)

Azzano - Cividatese 1-2

(Zanga - Cometti, Rinaldi)

Colognese - Falco 2-2

(2 Longhi - Maffioletti, Cortinovis)

Juventina Covo - Fiorente 1946 Colognola 2-1

(Mascolo, Zedda - Mangini)

Olimpic Trezzanese - Casazza 1-2

(Ratti - Legrenzi, Pezzotta)

Pagazzanese - Basiano Masate Sporting 0-0

San Paolo D’Argon - Torre De Roveri 0-2

(Signori, Rodigari)

Acos Treviglio - Aurora Seriate 1-2

(Bianchi - Pietta, Giozzi)