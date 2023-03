Promozione Girone C: i risultati di domenica 12 marzo

Giornata amara per le squadre di testa del girone che escono sconfitte dalle rispettive sfide. Il Casazza viene sconfitto in casa dal San Paolo D’Argon, il Falco perde di misura contro la Pagazzanese e la Torre De Roveri sciupa l’occasione per accorciare in classifica perdendo tra le mura amiche contro l’Almè. A chiudere la zona play off ci sono tre squadre appaiate a quota 37 punti: Cividatese e Colognese che annullatesi a vicenda nello scontro diretto e l’Azzano sconfitto dalla Fiorente Colognola. Bene l’Olimpic Trezzanese che super il Basiano Masate con il minimo scarto e sogna un posto nei play off. Poco più dietro l’Aurora Seriate fermata sull’1 a 1 dalla Juventina Covo

I risultati e i marcatori della giornata:

Aurora Seriate - Juventina Covo 1-1

(Ambrosini - Mascolo)

Basiano Masate Sporting - Olimpic Trezzanese 0-1

(Sare)

Casazza - San Paolo D’Argon 1-2

(Pellegris - Martinelli, Epis)

Cividatese - Colognese 0-0

Falco - Pagazzanese 0-1

(Hojda)

Gavarnese - Acos Treviglio 1-0

(Rondi)

Fiorente 1946 Colognola - Azzano 3-1

(2 Mangini, Cavalleri - Zanga)

Torre De Roveri Calcio - Almè 1-2

(Vavassori - Todeschini, Volpi)