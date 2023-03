Promozione Girone C: i risultati di domenica 19 marzo

Il Casazza esce sconfitto con un pesante 4 a 1 dalla sfida con l’Almè e cede il primo posto solitario del girone C di Promozione al Falco che invece trionfa 3 a 1 sul campo dell’Olimpic Trezzanese. Poker anche del Torre De Roveri sull’Acos Treviglio, bene Colognese e Azzano che vincono rispettivamente contro Fiorente Colognola e Juventina Covo conquistando il quinto posto momentaneo in classifica. Punti preziosi dell’Aurora Seriate che supera la Gavarnese per 1 a 0. Stesso risultato, infine, per il San Paolo D’Argon contro il Basiano Masate Sporting.

I risultati e i marcatori della giornata:

Almè - Casazza 4-1

(Erba, Pellegrini, 2 Aouidat - Signorelli)

Aurora Seriate - Gavarnese 1-0

(Nessi)

Colognese - Fiorente 1946 Colognola 4-2

(Longhi, Rinaldi, Alloni, Passoni - Tesanovic, Previtali)

Juventina Covo - Azzano 0-2

(Lecchi, Belotti)

Olimpic Trezzanese - Falco 1-3

(Cefali - Maffioletti, Adami, Crippa)

Pagazzanese - Cividatese 4-0

(2 Pasini, 2 Recanati)

San Paolo D’Argon - Basiano Masate Sporting 1-0

(Armati)

Acos Treviglio - Torre De Roveri 1-4

(Bianchi - Lazzaretti, Germani, Trovò, Pellegrinelli)