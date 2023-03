Promozione Girone C: i risultati di domenica 26 marzo

Trascinato dal capocannoniere del girone Roberto Pellegris, il Casazza supera 3 a 1 l’Acos Treviglio e si porta a una lunghezza dal Falco fermato in casa sul due pari dal San Paolo D’Argon. Al terzo posto accorcia anche la Torre De Roveri vittoriosa per 2 a 0 contro l’Aurora Seriate, al quarto posto si conferma l’Azzano grazie alla vittoria di misura sulla Colognese, mentre a chiudere la zona play off al quinto posto sale la Cividatese che davanti al proprio pubblico ha battuto l’Olimpic Trezzanese. Parità, infine, le partite delle squadre impegnate nella lotta salvezza: due pari tra la Gavarnese e la Juventina covo, mentre Basiano Masate Sporting-Almè e Fiorente 1946 Colognola-Pagazzanese si chiudono con un gol per parte.

I risultati e i marcatori della giornata:

Azzano - Colognese 1-0

(Lecchi)

Basiano Masate Sporting - Almè 1-1

(Sircana - Volpi)

Casazza - Acos Treviglio 3-1

(2 Pellegris, Signorelli - Campesi)

Cividatese - Olimpic Trezzanese 2-1

(2 Rinaldi - Guerrini)

Falco - San Paolo D’Argon 2-2

(Alberti, Cortinovis - Epis, Pezzotta)

Fiorente 1946 Colognola - Pagazzanese 1-1

(Cortinovis - Pasini)

Gavarnese - Juventina Covo 2-2

(Brolis, Lizzola - Mascolo, Borali)

Torre De Roveri Calcio - Aurora Seriate 2-0

(Lazzaretti, Signori)