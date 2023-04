Promozione Girone C: i risultati di domenica 2 aprile

Il Falco conquista fa bottino pieno in casa dell’Almè e complice la sconfitta del Casazza contro l’Aurora Seriate allunga in classifica a quattro di vantaggio. Addirittura tre le sfide terminate senza reti: Gavarnese-Torre De Roveri Calcio, Juventina Covo-Colognese e San Paolo D’Argon-Cividatese. Sempre in parità, ma con un gol per parte, la sfida tra il retrocesso Acos Treviglio e il Basiano Masate Sporting. Vittoria che sa quasi di obiettivo salvezza per la Pagazzanese contro l’Azzano, mentre l’Olimpic Trezzanese dovrà ancora sudare dopo la sconfitta per 4 a 1 contro la Fiorente Colognola.

I risultati e i marcatori della giornata:

Acos Treviglio - Basiano Masate Sporting 1-1

(Viganò - Cimellaro)

Almè - Falco 1-3

(Volpi - Caldara, Alberti, Vanoncini)

Aurora Seriate - Casazza 2-1

(Gibellini, Pietta - Panza)

Gavarnese - Torre De Roveri Calcio 0-0

Juventina Covo - Colognese 0-0

Olimpic Trezzanese - Fiorente 1946 Colognola 1-4

(Guerrini - 2 Cortinovis, Ribolla, Tesanovic)

Pagazzanese - Azzano 1-0

(Piana)

San Paolo D’Argon - Cividatese 0-0