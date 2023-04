Promozione Girone C: i risultati di domenica 16 aprile

Classifica invariata dopo la 27ª giornata con il Falco che rimane al primo posto grazie alla vittoria sull’Acos Treviglio. Al secondo posto il Casazza che ha superato la Gavarnese, in terza posizione la Torre De Roveri vittoriosa sulla Juventina Covo, mentre in quarta posizione si conferma l’Azzano vincente contro l’Olimpic Trezzanese. A chiudere la zona play off la Cividatese fermata sull’uno a uno dall’Almè. La Pagazzanese vince contro la Colognese raggiungendola in classifica, sconfitta per l’Aurora Seriate contro il Basiano Masate Sporting che sorpassa il San Palo D’Argon sconfitto dalla Fiorente Colognola.

I risultati e i marcatori della giornata:

Azzano - Olimpic Trezzanese 2-0

(Labollita, Belotti)

Basiano Masate Sporting - Aurora Seriate 3-1

(Bontempi, 2 Verderio - Guidetti)

Casazza - Gavarnese 3-1

(Pezzotta, Signorelli, Pellegris - Andreoni)

Cividatese - Almè 1-1

(Vavassori - Cortinovis)

Colognese - Pagazzanese 2-3

(Alloni, Verga - Marchetti, Piana, Hojda)

Falco - Acos Treviglio 3-1

(Caldara, Vanoncini, Cortinovis - Bianchi)

Fiorente 1946 Colognola - San Palo D’Argon 2-1

(Previtali, Piccinini)

Torre De Roveri Calcio - Juventina Covo 4-1

(2 Bentoglio, Pellegrinelli, Lazzaretti - Esposti)