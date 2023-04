Promozione Girone C: i risultati di domenica 23 aprile

Il Casazza viene fermato a sorpresa in trasferta dalla Torre De Roveri Calcio e sciupa l’occasione di ridurre lo svantaggio sulla capolista Falco fermata a reti inviolate dall’Aurora Seriate. Nessun gol anche in Acos Treviglio-Cividatese, pareggi con un gol per parte nelle sfide Almè-Fiorente Colognola e Gavarnese-Basiano Masate Sporting. Consolida il quarto l’ Azzano vincente contro il San Paolo D’Argon inseguito in zona play off dalla Pagazzanese vittoriosa di misura contro la Juventina Covo. Termina due pari, infine, la sfida tra Olimpic Trezzanese e Colognese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Acos Treviglio - Cividatese 0-0

Almè - Fiorente Colognola 1-1

(Aouidat - Cavalleri)

Aurora Seriate - Falco 0-0

Gavarnese - Basiano Masate Sporting 1-1

(Pulcini - Verderio)

Juventina Covo - Pagazzanese 0-1

(Hojda)

Olimpic Trezzanese - Colognese 2-2

(Cefali, Guerrini - Alloni, Longaretti)

San Paolo D’Argon - Azzano 1-2

(Epis - Belotti, Morelli)

Torre De Roveri Calcio - Casazza 1-1

(Bellina - Pezzotta)