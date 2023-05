Promozione Girone C: i risultati di domenica 30 aprile

Il Falco è matematicamente campione del Girone C di Promozione. Grazie al 3 a 1 casalingo contro la Gavarnese la formazione biancoblù vince il campionato conquistando così l’Eccellenza. Sconfitta pirotecnica per la seconda della classe Casazza che in casa della Juventina Covo perde 4 a 3. Ad approfittarne è la Torre De Roveri che con il minimo scarto batte il Basiano Masate Sporting e raggiunge a apri punti il secondo posto. A distanza di un punto si posiziona l’Azzano vittorioso sull’Almè. A chiudere la zona play off la Pagazzanese vittoriosa sull’Olimpic Trezzanese. Bene la Cividatese che s’impone sull’Aurora Seriate staccando la Colognese sconfitta dal San Paolo D’Argon. A chiudere la giornata il poker che sa di salvezza della Fiorente Colognola sull’Acos Treviglio.

I risultati e i marcatori della giornata:

Azzano - Almè 1-0

(Belotti)

Basiano Masate Sporting - Torre De Roveri Calcio 0-1

(Gamba)

Cividatese - Aurora Seriate 3-2

(Rinaldi, Pesenti, Ghitti - Rulli, Viscardi)

Colognese - San Paolo D’Argon 0-1

(Toccagni)

Falco - Gavarnese 3-1

(Cortinovis, 2 Vanoncini - Bergamelli)

Fiorente 1946 Colognola - Acos Treviglio 4-0

(2 Mangini, 2 Previtali)

Juventina Covo - Casazza 4-3

(Testa, 2 Mascolo, Defendi - Pellegris, Pezzotta, Vigani)

Pagazzanese - Olimpic Trezzanese 3-1

(Ciceri, 2 Recanati - Sare)