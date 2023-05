Promozione Girone C: i risultati dei play out e dei play off

L’Azzano sfiora l’impresa, ma al terzo turno play off accede il Casazza a cui basta il pareggio in virtù del miglior posizionamento in classifica. Negli spareggi regionali, la formazione bergamasca affronterà la Castellana e il Calolziocorte. Conquista la salvezza, infine, il Basiano Masate Sporting che condanna il San Paolo D’Argon alla retrocessione in Prima Categoria.

Di seguito i risultati e i marcatori delle partite:

PLAY OFF

Casazza - Azzano 2-2

(Pellegris, Esposito - Morelli, Belotti)

PLAY OUT

San Paolo D’Argon - Basiano Masate Sporting 1-1 (andata 1-2)

(Epis - Lanini)