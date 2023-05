Promozione Girone C: i risultati dei play out e dei play off

Saranno Casazza e Azzano a disputare la finale play off del girone C di Promozione. Con il punteggio di 2 a 1 il Casazza ha superato a domicilio la Pagazzanese, mentre l’Azzano ha vinto di misura battendo in trasferta la Torre De Roveri. Nella gara d’andata dei play out, infine, il Basiano Masate Sporting ha avuto la meglio sul San Paolo D’Argon con il punteggio di 2 a 1. La semifinale di ritorno della prossima settimana sarà decisiva per conquistare la salvezza.

Di seguito i risultati e i marcatori delle partite:

PLAY OFF

Casazza - Pagazzanese 2-1

(Pezzotta, Breviario - Pasini)

Torre De Roveri - Azzano 0-1

(El Mansoury)

PLAY OUT

Basiano Masate Sporting - San Paolo D’Argon 2-1

(Sircana, Lanini - Serafini)