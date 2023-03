Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 26 febbraio

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

VARIAZIONE GARE

Girone A

Esperia Lomazzo - Amici dello Sport

(Si giocherà il 5 marzo presso il Centro Sportivo Comunale Fenegrò)

Meda - Solese

(Si giocherà l’11 marzo alle ore 15:30)

Meda - Saronno

(Si giocherà il 26 marzo alle ore 15:30)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

200 € all’Ispra Calcio (Propri sostenitori ripetutamente durante la gara offendevano la terna. A fine gara assiepati presso un cancello minacciavano ripetutamente l'arbitro.);

50€ alla Paullese Calcio (Per doccia fredda nello spogliatoio dell'arbitro).

SANZIONI

Inibizione a svolgere ogni attività fino fino al 29/3/2023 a: Nodari Michele (Falco).

Inibizione a svolgere ogni attività fino fino al 15/3/2023 a: Pedroli Pierfranco (Accademia Calcio Vittuone).

ALLENATORI

Squalifica fino al 29/3/2023 a: Gheller Mavillo (Sedriano).

Squalifica fino al 15/3/2023 a: De Martini Manuel (Juventina Covo).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive a: Tebaldi Kristian (San Paolo D’Argon) “Per aver colpito al volto con un pugno un avversario”.

Squalifica per due gare effettive a: Greguol Gabriel (Accademia Calcio Vittuone).

Squalifica per una gara effettiva a: Borsani Lorenzo (Accademia Calcio Vittuone), Sotomayor Molina Alessandro Serg (Città di Segrate), Moscatelli Riccardo (Sedriano), Rota Denny (Almè), Peracchi Alessandro (Falco).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Visigalli Stefano (Casalpusterlengo).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Cavaliere Mirko (Accademia Calcio Vittuone), Monteverde Michele (Assago), Dell’Aera Mattia (Aurora CMC Uboldese), Paoletti Simone (Barona Sporting), Verderio Andrea (Basiano Masate Sporting), Mazzola Simone (Circolo Giovanile Bresso), Alloni Simone (Colognese), Martino Gabriele (Meda), Busconi Daniele (Rozzano Calcio), Guarino Pasquale Fernan (Rozzano Calcio), Kone Amadou (Senna Gloria), Fugazzi Andrea (Tribiano), Zattoni Mattia (Villa), Martini Cesare (Inveruno), Schiavoni Nicolò (Assago), Giossi Michele (Aurora Seriate), Lancini Stefano (Basiano Masate Sporting), Bonacquisti Pietro (Cividatese), Amigoni Davide (Fiorente 1946 Colognola), Arrigoni Francesco (Paullese), Conforto Raffaele (Rozzano), Cozzi Matteo (Solese), Manzoni Davide Edoardo (Vistarino).