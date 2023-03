Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 26 marzo

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € alla Robbio Libertas (Proprio sostenitore offendeva un assistente ufficiale.);

150 € al Vistarino (Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro).

SANZIONI

ALLENATORI

Squalifica fino al 26/04/2023 a: Tomanin Uberto Roberto (Accademia Calcio Vittuone);

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive a Frasca Davide Antonio (Vistarino): “Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento avvicinava l'arbitro minacciosamente e lo offendeva, veniva allontanato dai presenti”.

Squalifica per una gara effettiva a: Meregalli Jacopo (Acos Treviglio), Andreoni Davide (Accademia Calcio Vittuone), Fedeli Christian (Accademia Calcio Vittuone), Yessoufou Ousamane (Aurora CMC Uboldese), Marinaci Luca (Base 96 Seveso), Asprella Gabriele (Besnatese), Lagonigro Simone (Città di Vigevano), Riboli Michele (Juventina Covo), Costa Matteo (Pontevecchio), Salvini Mattia (Senna Gloria), Bezzi Stefano (Solese).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Gjonaj Amadio (Base 96 Seveso), Tanferna Andrea (Basiano Masate Sporting).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: De Andreis Filippo (Assago), Cellari Alessandro (Bressana), D’Elia Davide (San Paolo D’Argon), Pezzi Filippo (Casalpusterlengo), Cavallieri Luca (Casteggio), Orlandini Andrea (Casteggio), Sotomayor Molina Alessandro Serg (Città di Segrate), Passoni Alessandro (Colognese), Rizzini Christian (Frog Milano), Fiorona Matteo (Gavarnese), Esmail Alaa Eldin (La Spezia), Santobuono Mattia (La Spezia), Hojda Simion (Pagazzanese), Borghi Andrea (Rhodense), Agnesina Amos (Robbio Libertas), Caria Francesco Denny (Rozzano), Pellegrinelli Giambattista (Torre De Roveri Calcio), Palla Federico (Union Calcio Basso Pavese), Panariello Gianluca (Universal Solaro), Perfetti Piergiorgio (Villa).