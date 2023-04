Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 16 aprile

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € al Cinisello (propri sostenitori erano indebitamente presenti in zona spogliatoi, uno di essi offendeva ripetutamente l'arbitro).

SANZIONI

ALLENATORI

Squalifica fino al 03/05/2023 a: Cairoli Giovanni (Meda 1913); Belometti Marco (Cividatese);

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Tessadori Riccardo (Romanengo).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica fino al 14/06/2023 a Pelizzari Dario (Scannabuese): “A seguito di ammonizione ad un compagno di squadra, impediva l'esibizione del cartellino strattonando l'arbitro per un braccio, veniva perciò espulso.

A seguito di tale provvedimento avvicinava l'arbitro minacciosamente "con il braccio caricato per sferrare un pugno" veniva perciò bloccato e "portato via di peso" da un suo compagno).

Squalifica per quattro gare effettive a Zaffaroni Flavio (Cinisello): “ Aseguito di decisione arbitrale rincorreva il direttore di gara per protestare e raggiuntolo lo urtava facendolo cadere a terra”.

Squalifica per tre gare effettive a De Santis Andrea (Tribiano): “Per aver colpito un avversario con una gomitata al volto”.

Squalifica per due gare effettive a Myrteza Isuf (Casalpusterlengo).

Squalifica per una gara effettiva a: Martini Pietro (Accademia Inveruno), Agosta Matteo (Cinisello), Verde Stefano (Ispra Calcio), Rada Alessandro (Mariano Calcio), Toscani Loris (Senna Gloria).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per due gare effettive a Catalano Matteo (Cinisello): “A fine gara offendeva pesantemente l'arbitro”.

Squalifica per una gara effettiva a Galu Emanuel (Bressana): “Per frase offensiva all'arbitro a fine gara”.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Carraro Edoardo (Base 96 Seveso), Vavassori Roberto Cividatese, Fontana Marco (Lentatese), Michi Matteo (Meda 1913), Castagnozzi Davide (Olimpic Trezzanese), Bressanelli Luca (Romanengo), Maugeri Lorenzo (Settimo Milanese), Pica Moreno (Settimo Milanese), Abba Francesco (Scannabuese), Castelnuovo Gabriele (Vighignolo).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Bisceglia Riccardo (Accademia Inveruno), Viscardi Andrea (Basiano Masate Sporting), Comani Luca (Besnatese), Bruni Federico (Bressana), Rossignoli Mattia (Bressana), Mazzucchi Marco (Casalpusterlengo), Gallerini Marco (Castelleone), Loizzo Matteo (Circolo Giovanile Bresso), Merli Sebastiano (Circolo Giovanile Bresso), Moscardi Christian (Città di Vigevano), Recanati Giuseppe (Cividatese), La Morgia Daniele (Colognese), Rossetti Mattia (Falco), Rolfini Nicolò Simone (Landriano), Di Maio Alessandro (Meda 1913), Molteni Giorgio (Meda 1913), Zanchini Matteo (Morazzone), Codjo Yovo Eric (Olimpic Trezzanese), Moretti Giacomo (Juventina Covo), Cotet Eduardo Nicolò (Senna Gloria), Redigolo Riccardo (Viscontea Pavese).