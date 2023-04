Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 23 aprile

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € a Ispra Calcio (Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro).

SANZIONI

DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 10/05/2023 a: Lazzari Federico (Bressana)

ALLENATORI

Squalifica fino al 24/05/2023 a: Mascheretti Marco (San Paolo D’Argon); Genco Enzo (Ispra Calcio);

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Crucitti Paolo (Aurora CMC Uboldese), Comi Stefano (Aurora Seriate)

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due gare effettive a: Ruggeri Gianluca (Colognese), Penna Andrea (Robbio Libertas).

Squalifica per una gara effettiva a: Borsani Lorenzo (Accademia Calcio Vittuone), Celori Matteo (Bressana), Erba Davide (San Paolo D’Argon), Martinelli Leonardo (San Paolo D’Argon), Innocenti Alessio (Cinisello), Fossati Andrea (Cividatese), Berton Francesco (Ispra Calcio), Braga Marco Lobke (Solese).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Novoa Cabrera Isaac (Acos Treviglio), Macchi Andrea (Amici dello Sport), Giozzi Thomas (Aurora Seriate), Bozzoli Christian (Città di Segrate), Maisto Luigi (Frog Milano), Cortesi Yuri Mario (Olimpic Trezzanese), Aquilante Claudio (Senna Gloria).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Dragone Edoardo Andrea (Assago), Fiore Maurizio (aurora CMC Uboldese), Birolini Nicola (Aurora Seriate), Arienti Andrea Thomas (Baranzatese), Cotugno Matteo (Barona Sporting), Serafini Albino (San Paolo D’Argon), Loew Jacopo (Cinisello), Ogliari Lorenzo (Città di Segrate), Adami Nicola (Falco), Passerò Thomas (Paullese), Zanus Davide (Rhodense), Fronda Pierpaolo (Rozzano Calcio), Grassi Alessandro (Sedriano), Spaggiari Nicholas (Settimo Milanese), Bahamd Ahmed (Torre De Roveri Calcio), Giglio Mattia (Universal Solaro), Oliva Riccardo (Valle Olona).