Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 30 aprile

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € a Universal Solaro (Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti della terna).

SANZIONI

DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 17/05/2023 a: Cavagnera Diego (Settimo Milanese)

ALLENATORI

Squalifica fino al 17/05/2023 a: Guaitamacchi Francesco (Casalpusterlengo); Rozza Maurizio (Landriano), Broccanello Simone (Universal Solaro), Sconfietti Marco (Vistarino).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Rozza Maurizio (Landriano)

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due gare effettive a: Tesanovic Daniel (Fiorente 1946 Colognola).

Squalifica per una gara effettiva a: Notareschi Marco (Accademia Inveruno), Cellari Alessandro (Bressana), Berardelli Michele (Gavarnese), Verde Stefano (Ispra Calcio), Flores Rivas Ricardo Santiago (Paullese), Donatiello Simone (Pontevecchio), Finazzi Bryan (Romanengo).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Lecchi Andrea (Azzano), Tomasoni Davide (Casalpusterlengo), Zedda Michael (Juventina Covo).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Arti Matteo (Acos Treviglio), Perani Daniele (Baranzatese), Poli Andrea (Basiano Masate Sporting), Siviero Andrea (Cinisello), Mora Alessandro (Frog Milano), Consonni Lorenzo (Gavarnese), Tamai Alessandro (Lentatese), D’Acunto Vasco (Rozzano), Gochesano Simone (Scannabuese), Michelini Andrea (Settimo Milanese), Montanaro Marco (Solese).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (XIV infrazione) a: Visigalli Stefano (Casalpusterlengo)