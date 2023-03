Promozione E: la classifica marcatori dopo la 23ª giornata

Tutto invariato nella classifica marcatori del girone E di Promozione che vede in testa sempre Emanuele Cristarella con 13 centri. Alle sue spalle con 11 gol c’è il terzetto composto da Luca Caccianiga della Settalese, Nicolò Rolfini del Landriano e Stefano Mantellini del Cinisello. Gol importanti per Stefano Rebucci del Castelleone e Andrea De Santis del Tribiano saliti in doppia cifra.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 12 marzo:

13 reti: Cristarella Emanuele (Paullese);

11 reti: Caccianiga Luca (Settalese), Rolfini Nicolò (Landriano), Mantellini Stefano (Cinisello);

10 reti: Cavallanti Kevin (Romanengo), Zanon Jacopo (Landriano), Frasca Davide (Vistarino), Fondrini Simone (Tribiano), Tchetchoua Stendhal (Tribiano), Pezzi Lorenzo (Casalpusterlengo), Andrea De Santis (Tribiano), Rebucci Stefano (Castelleone)

9 reti: Pinciroli Andrea (Sancolombano), Donzelli Alessandro (Castelleone), Manini Luis (Tribiano), Ruggieri Matteo (Tribiano)

8 reti: Soldati Fabio (Scannabuese), Mehmedaj Denis (Villa), Sperti Matteo (Cinisello), Alessio Innocenti (Cinisello), Cocci Davide (Castelleone), Goffredo Visani (Città di Segrate);

7 reti: Federico Parozzi (Circolo Giovanile Bresso), Mattia Alibrandi (Vistarino), Loris Toscani (Senna Gloria).