Promozione Girone E: i risultati di domenica 12 febbraio

Il Castelleone vince 2 a 0 contro il Villa e, complice il pareggio a reti inviolate del Cinisello contro il Romanengo, conquista la vetta solitaria del girone E di Promozione. Pareggio anche per la terza del girone Tribiano che non va oltre l’1 a 1 sul campo del Sancolombano. Rosicchiano punti il Casalpusterlengo vittorioso contro il Senna Gloria e il Circolo Giovanile Bresso che nell’anticipo di sabato 11 ha espugnato il campo della Scannabuese. L’Union Calcio Basso Pavese vince lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Vistarino, la Paullese cade in casa contro il Landriano, mentre la Città di Segrate ultima in classifica strappa un punto alla Settalese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Scannabuese - Circolo Giovanile Bresso 0-1 (giocata sabato 11 febbraio)

(Berno)

Casalpusterlengo - Senna Gloria 4-2

(Bimba, Cheddia, 2 Pezzi - Raimondi, Aquilante)

Castelleone - Villa 2-0

(13’ Gallerini, 28’ Ghidelli)

Cinisello - Romanengo 0-0

Paullese - Landriano 1-3

(Giove - Rolfini, 2 Cogoli)

Sancolombano - Tribiano 1-1

(Pinciroli - Brahja)

Settalese - Città di Segrate 1-1

(Papa - Ferraguto)

Union Calcio Basso Pavese - Vistarino 2-0

(72’ Coccu, 80’ Paoluzzi)