Promozione Girone E: i risultati di domenica 19 febbraio

Turno amaro per le prime della classe Castelleone e Cinisello entrambe battute dalle rivali. Il Castelleone perde con un gol a recupero inoltrato contro la Scannabuese, mentre il Cinisello subisce il poker del Tribiano che riapre il campionato portandosi a soli quattro punti dalla vetta. Bene il Casalpusterlengo e il Villa, vittoriosi rispettivamente contro il Circolo Giovanile Bresso e la Paullese. A centro classifica la Settalese si aggiudica la sfida contro il Romanengo, mentre in zona play out l’Union Calcio Basso Pavese supera la Senna Gloria di un punto. Terminano in parità, infine, le sfide Landriano-Sancolombano e Vistarino-Città di Segrate terminata tre pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Circolo Giovanile Bresso 3-1

(Cheddia, Pezzi, Ghiselli - Parozzi)

Landriano - Sancolombano 0-0

Romanengo - Settalese 1-2

(Tadi - 2 Caccianiga)

Scannabuese - Castelleone 2-1

(42’ Scarpellini, 97’ Severgnini - 64’ rig. Donzelli)

Tribiano - Cinisello 4-0

(2 De Santis, Ruggieri, Manini)

Union Calcio Basso Pavese - Senna Gloria 3-2

(Cassina, Valente, Bosio - Toscani, Aquilante)

Vistarino - Città di Segrate 3-3

(Alibrandi, Cozzi, Manzoni - Matozzo, Visani, Vario)

Villa - Paullese 1-0

(Mehmedaj)