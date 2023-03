Promozione Girone E: i risultati di domenica 5 marzo

Cambio in vetta nel girone E di Promozione. La nuova capolista è il Cinisello che supera non senza difficoltà il Villa per 4 a 3 e scavalca il Castelleone sconfitto di misura e a sorpresa in casa dell’Union Calcio Basso Pavese. Al terzo posto si conferma e recupera punti il Tribiano che vince una sfida pirotecnica contro la Città di Segrate sempre ultima in classifica. A chiudere la zona play off il Casalpusterlengo e la Scannabuese entrambe sconfitte rispettivamente dalla Paullese e dal Sancolombano. Vittoria preziosa del Landriano che batte e supera in classifica la Settalese, la Senna Gloria strappa un punto al Circolo Giovanile Bresso, mentre tra Vistarino e Romanengo finisce a reti bianche.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Paullese 1-2

(Pezzi - Cristarella, Diabate)

Landriano - Settalese 3-0

(Turano, 2 Rolfini)

Scannabuese - Sancolombano 0-1

(Di Frisco)

Senna Gloria - Circolo Giovanile Bresso 2-2

(Cesarotti, Toscani - 2 Giustolisi)

Tribiano - Città di Segrate 5-2

(2 Tchetchoua, De Santis, Manini, Fondrini - Bozzoli, Verrone)

Union Calcio Basso Pavese - Castelleone 1-0

(Paoluzzi)

Vistarino - Romanengo 0-0

Villa - Cinisello 3-4

(Gianfredda, Zoppi, Imbroinise - Innocenti, Cesena, Mantellini, Catalano)