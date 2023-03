Promozione Girone E: i risultati di domenica 19 marzo

Il Casalpusterlengo ferma sul risultato di uno pari il Cinisello che viene raggiunto in vetta alla classifica dal Tribiano vittorioso in trasferta per 2 a 0 sul campo del Vistarino. Sciupa invece il sorpasso il Castelleone fermato sullo 0 a 0 in trasferta Circolo Giovanile Bresso restando così a un punto di distanza dal duo di testa. Vittorie di misura per la Scannabuese contro la Settalese e per il Romanengo contro contro il Landriano. Finisce con un gol per parte la sfida tra Senna Gloria e Paullese, ma lo show dei gol se lo contendono le partite Union Calcio Basso Pavese-Sancolombano, finita 5 a 1, e Villa-Città di Segrate terminata con un pirotecnico 5 a 4.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Cinisello 1-1

(Pezzi - Mantellini)

Circolo Giovanile Bresso - Castelleone 0-0

Landriano - Romanengo 1-2

(Corsaro - Bressanelli, Guerini)

Scannabuese - Settalese 1-0

(Soldati)

Senna Gloria - Paullese 1-1

(Ferrari - Mucci)

Union Calcio Basso Pavese - Sancolombano 5-1

(Ronchi, 2 Chiarolanza, Bosio, Paoluzzi - Pinessi)

Vistarino - Tribiano 0-2

(De Santis, Tremolada)

Villa - Città di Segrate 5-4