Promozione Girone E: i risultati di domenica 26 marzo

Vittorie per le prime della classifica Tribiano e Cinisello che superano rispettivamente Landriano e Union Calcio Basso Pavese e restano appaiate in vetta alla classifica. A un punto di distanza insegue il Castelleone vittorioso per 3 a 0 sul Vistarino. Sempre più ampio il divario con Casalpusterlengo e Scannabuese sconfitte dalla Settalese e dalla Città di Segrate che continua a lottare per un posto nei play out. Vittorie con vista play out per Villa e Circolo Giovanile Bresso contro Romanengo e Paullese. Manita del Sancolombano, infine, sulla Senna Gloria.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castelleone - Vistarino 3-0

(36’ Rebucci, 73’ e 75’ Barborini)

Cinisello - Union Calcio Basso Pavese 2-0

(Innocenti, Valesi)

Città di Segrate - Scannabuese 3-1

(2 Bozzoli, Visani - Tessadori)

Paullese - Circolo Giovanile Bresso 0-1

(Fantini)

Romanengo - Villa 1-2

(Cavallanti - Gianfreda, Cannistrà)

Sancolombano - Senna Gloria 5-0

(2 Serafini, Pinciroli, Pinessi, Cascone)

Settalese - Casalpusterlengo 3-1

(Soresina, Carobbio, Tini - Cheddia)

Tribiano - Landriano 3-1

(Tchetchoua, Fugazza, Zoia - Cogoli)