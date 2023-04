Promozione Girone E: i risultati di domenica 2 aprile

Tribiano e Cinisello vincono entrambe in trasferta con il punteggio di 2 a 0 ai danni del Villa e della Senna Gloria e proseguono il cammino a braccetto in vetta al campionato con 57 punti. Non perde terreno però il Castelleone che supera 3 a 0 la Paullese e si mantiene a un punto di distanza. Casalpusterlengo e Scannabuese vincono rispettivamente contro Città di Segrate e Romanengo e blindano la zona play off. Colpi esterni del Sancolombano sul campo del Circolo Giovanile Bresso e della Settalese contro l’Union Calcio Basso Pavese. A chiudere la giornata, l’importante vittoria in chiave salvezza del Landriano contro il Vistarino.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Città di Segrate 2-0

(Myrteza, Pezzi)

Castelleone - Paullese 3-0

(Ghidelli, Donzelli, Rebucci)

Circolo Giovanile Bresso - Sancolombano 0-1

(De Toma)

Scannabuese - Romanengo 1-0

(Tessadori)

Senna Gloria - Cinisello 0-2

(Zaffaroni, Sperti)

Union Calcio Basso Pavese - Settalese 0-1

(Soresina)

Villa - Tribiano 0-2

(De Santis, Manini)

Vistarino - Landriano 0-2

(Donelli, Cani)