Promozione Girone E: i risultati di domenica 23 aprile

A due giornate dal termine del campionato il Tribiano è ancora in vetta al campionato grazie alla vittoria esterna per 1 a 0 contro il Casalpusterlengo. In scia a un punto di distanza rimane il Castelleone che s’è aggiudicato nei minuti di recupero lo scontro diretto contro il Cinisello. Il Landriano batte la Scannabuese che rimane in zona play off, ma vede accorciarsi il suo vantaggio su Villa e Settalese vincenti rispettivamente contro Vistarino e Circolo Giovanile Bresso. Vittorie preziose in chiave salvezza per Sancolombano e Union Calcio Basso Pavese vittoriose entrambe per 2 a 0 contro Paullese e Romanengo. Vince, infine, anche il Senna Gloria che affonda all’ultimo posto la Città di Segrate.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Tribiano 0-1

(Brahja)

Castelleone - Cinisello 2-1

(11’ Cocci, 91’ Donzelli - 83’ Sperti)

Circolo Giovanile Bresso - Settalese 0-1

(15’ Tini)

Paullese - Sancolombano 0-2

(Della Torre, Piagni)

Scannabuese - Landriano 1-2

(Labò - 2 Cogoli)

Senna Gloria - Città di Segrate 2-1

(Kone, Aquilante - Visani)

Union Calcio Basso Pavese - Romanengo 2-0

(8’ Fassina, 26’ Paoluzzi)

Vistarino - Villa 2-3

(2 Alibrandi - 2 Alves Barros, Zoppi)