Promozione Girone E: i risultati di domenica 30 aprile

Grazie al gol messo a segno da Tacchini, il Castelleone espugna il campo della Settalese e vola al comando della classifica sorpassando il Tribiano fermato sul due pari dall’Union Calcio Basso Pavese. Al terzo posto si allontana il Cinisello sconfitto tra le mura amiche dalla Paullese. Bene il Villa che vince lo scontro diretto contro la Scannabuese e si aggiudica un posto nei play off. In zona play out il Vistarino vince contro il Sancolombano, mentre per la Città di Segrate arriva un’altra sconfitta contro il Circolo Giovanile Bresso. Finiscono a reti inviolate, infine, le sfide Landriano-Casalpusterlengo e Romanengo-Senna Gloria.

I risultati e i marcatori della giornata:

Villa - Scannabuese 5-1 (sabato 29 aprile)

(2 Gianfreda, Zoppi, Cannistrà, Uva - Raimondi)

Cinisello - Paullese 0-2

(Tripodi, Cristarella)

Città di Segrate - Circolo Giovanile Bresso 1-3

(Picariello, Coltro, 2 Rizzi)

Landriano - Casalpusterlengo 0-0

Romanengo - Senna Gloria 0-0

Settalese - Castelleone 0-1

(Tacchini)

Tribiano - Union Calcio Basso Pavese 2-2

(Tchetchoua, Ruggieri - Lolli, Bosio)

Vistarino - Sancolombano 2-1

(2 Gennari - Pinessi)