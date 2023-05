Promozione Girone E: i risultati della 34ª giornata

Il Castelleone è campione e può finalmente festeggiare. Grazie alla netta vittoria per 5 a 1 sulla Città di Segrate, la formazione cremonese conquista il primo posto nel girone E di Promozione davanti di un solo punto al Tribiano vittorioso sul Senna Gloria. Accede ai play off il Cinisello nonostante la sconfitta per 4 a 3 subita per mano del Sancolombano. Non sale sul treno dei play off, invece, il Casalpusterlengo sconfitto dal Villa e spedito oltre a dieci punti di distanza dal terzo posto. Il Circolo Giovanile Bresso supera con il minimo scarto il Romanengo e sorpassa in classifica la Scannabuese battuta dal Vistarino. Vittoria per 1 a 0 anche dell’Union Calcio Basso Pavese contro il Landriano, mentre la Paullese supera con due gol di scarto la Settalese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Villa 2-4

(2 Pezzi - Zattoni, Zoppi, Gianfreda, rig. Alves Barros)

Castelleone - Città di Segrate 5-1

(Maietti, Sali, Cocci, Rebucci, Grassi - Visani)

Circolo Giovanile Bresso - Romanengo 1-0

(Parozzi)

Paullese - Settalese 2-0

(Divella, Cristarella)

Sancolombano - Cinisello 4-3

(Di Frisco, Pinciroli, De Toma, Spedini - Lazzaro, Toscano, Giambrone)

Scannabuese - Vistarino 0-1

(Baldini)

Senna Gloria - Tribiano 1-3

(Cesarotti - Tchetchoua, Manini, Venturiero)

Union Calcio Basso Pavese - Landriano 1-0

(Lolli)