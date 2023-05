Promozione Girone E: i risultati dei play out e dei play off

Con un netto 3 a 1, il Tribiano batte il Cinisello e accede al terzo turno play off dove incontrerà Accademia Calcio Vittuone e Base 96 Seveso. Niente da fare, infine, per il Romanengo che retrocede in Prima Categoria. Fatali le due sconfitte tra andata e ritorno con il Vistarino che conquista la salvezza.

Di seguito i risultati e i marcatori delle partite:

PLAY OFF

Tribiano - Cinisello 3-1

(23’ Ruggieri, 70’ 94’ Tchetchoua - 93’ Giambrone)

PLAY OUT

Vistarino - Romanengo 3-0 (andata 2-1)

(14’ 25’ Frasca, 40’ Gennari)