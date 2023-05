Promozione Girone E: i risultati dei play out

Con il punteggio di 2 a 1, il Vistarino ha superato in trasferta il Romanengo aggiudicandosi il primo round dei play out. Tuto è accaduto nella ripresa nel giro di sette minuti: al 58’ Alzani ha risposto al vantaggio di Alibrandi che al 63’ ha firmato la doppietta realizzando il gol vittoria. Domenica 21 maggio le gare di ritorno decisive per la permanenza in categoria.

Di seguito i risultati e i marcatori della partita:

PLAY OUT

Romanengo - Vistarino 1-2

(58’ Alzani - 54’ 63’ Alibrandi)