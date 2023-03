Promozione F: la classifica marcatori dopo la 21ª giornata

Non si ferma più Davide Anelli a segno anche nell’ultimo turno contro il La Spezia. Il centravanti del Settimo Milanese ha così raggiunto in cima alla classifica Andrea Migliavacca del Casteggio a quota 17 reti. Al secondo posto, a una sola lunghezza, insegue Mirko Cavaliere dell’Accademia Calcio Vittuone. Entrano in classifica con 7 gol, infine, Alessandro Jordi dll’Assago e Niccolò Villa del Rozzano Calcio.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 26 febbraio:

17 reti: Migliavacca Andrea (Casteggio), Anelli Davide (Settimo Milanese);

16 reti: Cavaliere Mirko (Accademia Calcio Vittuone);

12 reti: Gentile Antonio (Vighignolo);

11 reti: Zanellati Simone (Robbio Libertas);

10 reti: Luongo Mario (Frog Milano), Rossi Andrea (Pontevecchio), Ghidoli Marco (Accademia Calcio Vittuone);

9 reti: Lasi Pietro (Sedriano), Azzarone Andrea (Vighignolo);

8 reti: Ferrario Daniel (Rhodense), Calandrino Luca (Pontevecchio);

7 reti: Di Miceli Gabriele (Vighignolo), Iacuaniello Alessandro (Assago), Iacuaniello Alessandro Jordi (Assago), Niccolò Villa (Rozzano Calcio).