Promozione F: la classifica marcatori dopo la 24ª giornata

Podio invariato nella classifica marcatori del girone E di Promozione che vede in testa Andrea Migliavacca del Casteggio con 18 reti, seguito da Davide Anelli del Settimo Milanese con 17 gol e da Mirko Cavaliere dell’Accademia Calcio Vittuone con 16 centri. A quota 11 gol salgono Mario Luongo del Frog Milano e Andrea Azzarone del Vighignolo, ma la copertina è tutta per Alessandro Jordi Iacuaniello che con una tripletta ha trascinato l’Assago alla vittoria sul Sedriano e in un sol colpo s’è portato in doppia cifra. Entrano in classifica con 7 centri, infine, Massimiliano Mezzina e Simone Finizza entrambi della Barona Sporting.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 19 marzo:

18 reti: Migliavacca Andrea (Casteggio);

17 reti: Anelli Davide (Settimo Milanese);

16 reti: Cavaliere Mirko (Accademia Calcio Vittuone);

13 reti: Gentile Antonio (Vighignolo);

12 reti: Zanellati Simone (Robbio Libertas);

11 reti: Luongo Mario (Frog Milano), Azzarone Andrea (Vighignolo);

10 reti: Rossi Andrea (Pontevecchio), Ghidoli Marco (Accademia Calcio Vittuone), Niccolò Villa (Rozzano Calcio), Iacuaniello Alessandro Jordi (Assago);

9 reti: Lasi Pietro (Sedriano), Ferrario Daniel (Rhodense), Cellari Alessandro (Bressana);

8 reti: Calandrino Luca (Pontevecchio), Italia Massimiliano (Pontevecchio);

7 reti: Di Miceli Gabriele (Vighignolo), Mezzina Massimiliano (Barona Sporting), Finizza Simone (Barona Sporting).