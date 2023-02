Promozione Girone F: i risultati di domenica 12 febbraio

La diciannovesima giornata del campionato del girone E di Promozione non ha regalato sorprese con le posizioni rimaste pressoché invariate. La capolista Casteggio ha superato 2 a 0 il Settimo Milanese, l’Accademia Calcio Vittuone 3 a 1 la Frog Milano, il Vighignolo ha espugnato il campo della Bressana, l’Assago ha avuto la meglio sulla Robbio Libertas e la Rhodense ha battuto 2 a 0 la Città di Vigevano. Si avvicina alla zona play off il Sedriano grazie al 2 A 1 esterno contro La Spezia, vittoria facile del Rozzano contro la Viscontea Pavese ultima in classifica, mentre tra Pontevecchio e Barona Sporting finisce due pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bressana - Vighignolo 2-3

(2 Farina - Bascapè, 2 Azzarone)

Casteggio - Settimo Milanese 2-0

(2’ Migliavacca, 93’ Orlandini)

La Spezia - Sedriano 1-2

(Santobuono - De Lucia, Autogol)

Pontevecchio - Barona Sporting 2-2

(Catenazzi, Calandrino - Campani, Fedi)

Rhodense - Città di Vigevano 2-0

(Villani, Nenadovic)

Robbio Libertas - Assago 1-2

(Penna, 2 Monteverde)

Viscontea Pavese - Rozzano Calcio 0-3

(Villa, Milesini, De Angelis)

Acc. Calcio Vittuone - Frog Milano 3-1

(Ghidoli, Bottara, Cavaliere - Ventura)